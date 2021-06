Mutua MBA si trasforma in Società Cooperativa per Azioni

23 giugno 2021 a

(Formello (RM), 23 giugno 2021) - In coerenza con il proprio percorso di crescita e nel pieno rispetto della propria storia, MUTUA MBA ha trasformato la propria forma giuridica in Società Cooperativa per Azioni.

Formello (RM), 23 giugno 2021 - Mutua MBA, la più grande Società di Mutuo Soccorso italiana per numero di soci, dal 7 giugno 2021 si è trasformata in Società cooperativa per azioni.

Mutua MBA vanta una presenza su tutto il territorio nazionale e le sue attività sono equiparabili solo ad alcune delle più importanti realtà mutualistiche esistenti in Europa.

Gestisce programmi di prevenzione e cura per i propri assistiti, svolgendo un ruolo di sostituzione ed integrazione dei servizi resi dal Servizio Sanitario Nazionale. Tali attività sono offerte ai soci nel rispetto dei principi costituzionali di solidarietà e sussidiarietà, nonché nel rispetto della storia della mutualità e della originaria legge del 1886.

In tale contesto di continuità dei principi ispiratori della mutualità, l'assemblea ha deliberato la trasformazione della forma giuridica da associazione riconosciuta in Società cooperativa per azioni, così da consentire una maggiore flessibilità nella raccolta dei necessari capitali per sviluppare la propria attività.

L'operazione di trasformazione è avvenuta senza alcun cambiamento dell'oggetto sociale, rimanendo nel perimetro della mutualità pura e mantenendo quindi la qualifica di Società di mutuo soccorso, in conformità alle disposizioni che regolano il Terzo Settore.

Il modello cooperativo di Mutua MBA coniuga lo scopo mutualistico puro e la natura di Società di Mutuo Soccorso, consentendo alla società di svolgere al meglio il proprio ruolo sociale nei confronti di tutti gli stakeholder.

Il nuovo assetto consentirà di diffondere con ancora maggiore vigore e determinazione il sistema della mutualità quale unico percorso utile a realizzare una modello di sanità integrativa e complementare alla sanità pubblica coerente con le esigenze della collettività, nel rispetto del diritto alla salute.

Il Vice Presidente di Mutua MBA, Enzo Giannini, ha dichiarato “la conclusione dell'iter di trasformazione di Mutua MBA in Società Cooperativa per Azioni conformemente alla propria natura di Società di Mutuo Soccorso è un passaggio essenziale nel processo di crescita realizzato costantemente in questi ultimi anni dalla società, in quanto consente di mantenere inalterati i valori mutualistici coniugandoli con un modello societario ancora più funzionale agli obiettivi sociali, etici ed economici a favore di tutti gli associati che in questi anni hanno creduto e continuano a credere in un sistema sanitario integrativo realizzato in una logica di sostenibilità economica.”

L'operazione è stata realizzata con la collaborazione dello Studio legale ACTA e dello Studio legale NCTM.

Continua la mission di Mutua MBA, finalizzata alla tutela del diritto alla salute e al benessere dei propri assistiti nell'arco di tutta la vita.

Mutua MBA è impegnata, nell'ambito del no-profit, nella realizzazione di un sistema di welfare inclusivo, complementare al SSN, integrato tra soggetti pubblici e soggetti privati no-profit, aperto e continuativo tra il mondo del lavoro e la società civile.

Mutua MBA è una società di mutuo soccorso istituita a norma della Legge 15 aprile 1886 n° 3818.

È una organizzazione non profit, che ha scelto di operare nel pieno rispetto del principio mutualistico, ponendosi come attore principale in Italia per la divulgazione delle finalità mutualistiche, attraverso la Promozione Mutualistica, della Salute e del corretto stile di vita.

In pochi anni Mutua MBA è cresciuta e ha rafforzato la sua presenza nel settore della sanità integrativa su tutto il territorio nazionale, diventando oggi la più grande Mutua Italiana per numero di assistiti.