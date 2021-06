SHIP Global IP lancia uno speciale modulo di gestione dei marchi commerciali che facilita la strategia di registrazione degli stessi in tutto il mondo

23 giugno 2021 a

- In soli quattro anni l'azienda si è posizionata a fianco dei leader del settore grazie allo sviluppo di un'innovativa piattaforma di gestione IP e gestisce il portafoglio di proprietà industriale delle principali aziende mondiali nei settori farmaceutico, energetico e manifatturiero.

MADRID, 23 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Oggi, SHIP Global IP ha presentato uno specifico modulo di Gestione dei marchi che consente di controllare e confrontare i costi di applicazione e ristrutturazione in oltre 200 giurisdizioni in pochi minuti.

La versione 3.0 della piattaforma tecnologica SHIP HELM© include anche altre nuove funzionalità, come uno speciale modulo di Gestione dei marchi, progettato dai professionisti del settore con cui gli utenti possono richiedere preventivi istantanei per la registrazione dei marchi commerciali in tutto il mondo in pochi clic. La piattaforma avanzata di gestione del portfolio IP offre ora confronti in tempo reale di più opzioni di flusso di lavoro, come il protocollo di Madrid vs la registrazione diretta, econsente di scegliere uno dei nostri agenti certificati e autorizzati in ciascun Paese. Una volta selezionato un flusso di lavoro, tutti i documenti necessari vengono forniti dalla giurisdizione e resi disponibili tramite modelli scaricabili. Queste funzioni facilitano notevolmente il processo decisionale della strategia di registrazione e rappresentano il modo migliore per proteggere ciascun marchio.

Dal punto di vista tecnologico, all'interno della piattaforma SHIP HELM l'azienda ha sviluppato uno specifico modulo di Gestione del marchio da cui gli utenti possono richiedere, in pochi clic, stime immediate per le registrazioni dei marchi in tutto il mondo.

SHIP HELM è una piattaforma creata per e da un gruppo di professionisti del settore della proprietà industriale e intellettuale che include clienti finali e agenti con i quali l'azienda ha collaborato per ottimizzare i propri processi IP interni. Questo software di gestione IP basato su cloud e AI fornisce una connettività sicura per ospitare e interrogare tutti i dati e gli stati del portfolio IP. La Società mantiene un livello continuo di investimenti nello sviluppo della sua piattaforma tecnologica. Ciò consente ai suoi clienti di lavorare più rapidamente, migliora la loro esperienza e fornisce loro un accesso costante, indipendentemente dal luogo in cui si trovano, a tutte le informazioni relative al loro portfolio IP.

Inoltre, la società annuncia l'espansione dei suoi servizi di gestione del marchio affermandosi come una delle poche società di gestione della proprietà industriale al mondo.

SHIP Global IP amplia la sua gamma di servizi di gestione dei marchi, gestendo tutto, inclusa la ricerca dei record di registrazione dei marchi, relazioni di fattibilità, richiesta ed elaborazione delle registrazioni dei marchi, servizi di sorveglianza globale, manutenzione e rinnovo dei marchi commerciali, registrazione dei trasferimenti e gestione delle licenze, tutti con un grande team specializzato in marchi che consente di offrire un servizio di consulenza globale completo sui marchi, proteggere i marchi dei clienti e difenderli da terzi in tutto il mondo.

Fondata con l'obiettivo di raggruppare tutte le funzioni del reparto di proprietà intellettuale, dalla fase iniziale di progettazione alla procedura di presentazione, fino alla concessione e alla manutenzione, e persino alla consulenza e all'assistenza legale continua, il tutto in un'unica organizzazione, è una delle poche aziende del settore a impiegare un grande team interno di linguisti specializzati nella traduzione di brevetti.

Il CEO Juan Julián Léon è disponibile per interviste ai media su richiesta.

Informazioni su SHIP Global IP

L'obiettivo di SHIP Global IP è quello di essere una società di gestione del portfolio di proprietà intellettuale che colmi il divario tra consulente interno e servizi forniti. Utilizzando una rete completa di aziende straniere qualificate, in collaborazione con gli assistenti legali IP interni di SHIP, aiutiamo le aziende a centralizzare e consolidare la propria attività e i propri budget in relazione ai cicli di vita dei brevetti e dei marchi.

SHIP offre un tool basato su cloud che consente ai propri clienti di ottenere preventivi istantanei, adempiere alle formalità di magazzino, produrre la documentazione di trasferimento e monitorare il proprio portfolio, nonché il processo di archiviazione all'estero.

www.shipglobalip.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1538640/SHIP_Global_IP_Logo.jpg