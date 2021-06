Basket: draft Nba, a Detroit la prima scelta

23 giugno 2021 a

New York, 23 giu. - (Adnkronos) - Per la terza volta nella loro storia, la prima dal 1970, i Detroit Pistons potranno scegliere con la numero uno assoluta al Draft, avendo vinto la Lottery tenuta nella notte. Al Draft del prossimo 29 luglio avranno la possibilità di chiamare la stella di Oklahoma State Cade Cunningham, chiaro favorito per la prima chiamata. Seconda scelta per gli Houston Rockets, poi Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors, delusione per Orlando Magic e Oklahoma City Thunder rimaste fuori dalle prime quattro.