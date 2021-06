23 giugno 2021 a

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Occorre uno specifico impegno dell'Unione europea per la stabilità in Libia, auspicabilmente sotto gli auspici delle Nazioni Unite". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si svolgerà domani e venerdì.