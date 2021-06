Covid: Draghi, 'Italia impreparata all'arrivo, non deve riaccadere'

23 giugno 2021 a

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "L'Italia, come tanti altri Paesi, si è trovata impreparata all'arrivo del Covid-19. Non possiamo permettere che questo accada di nuovo. La Dichiarazione di Roma, approvata anch'essa al Global Health Summit, fornisce un'ottima base per una maggiore cooperazione e solidarietà internazionale in futuro". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo, in agenda domani e venerdì.