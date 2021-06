Governo: Draghi, 'nostro programma per coesione sociale e sostenibilità ambientale'**

23 giugno 2021 a

a

a

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - C'è "un rischio" che "riguarda la coesione sociale e la sostenibilità ambientale. Le fasi di ripresa dalle crisi recenti hanno spesso favorito solo alcune fasce della popolazione, penalizzando i meno abbienti, i più giovani e le donne. Non abbiamo prestato la dovuta attenzione alla crisi climatica, che colpisce soprattutto le aree più fragili del nostro Paese. Questa volta dobbiamo agire diversamente". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo.

"Ad esempio, dobbiamo mettere in campo -ha ricordato il premier- politiche attive del lavoro efficaci, per aiutare chi ha bisogno di formazione per trovare un nuovo impiego. E il programma stesso di questo governo è una risposta" al rischio rappresentato "dalla coesione sociale e dalla sostenibilità climatica".