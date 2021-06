Calcio: agente Gonzalez, 'Fiorentina? Rimango prudente, mancano le visite mediche'

23 giugno 2021 a

a

a

Roma, 23 giu. - (Adnkronos) - "Rimango prudente, mancano ancora le visite mediche, una cosa molto importante in questo contesto di pandemia". Lo dice José Titolo, agente di Nico Gonzalez, in merito all'imminente passaggio del suo assistito alla Fiorentina. "La Fiorentina si sta ristrutturando, l'ha acquistata un italo-americano Rocco Commisso e c'è la speranza che possa tornare sui livelli degli anni Ottanta. Gonzalez lo vedo bene anche come centravanti, sa farlo molto bene", aggiunge Titolo all'emittente argentina Radio Colonia.