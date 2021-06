Abitudini alimentari: italiani sempre più attenti a ciò che portano in tavola

23 giugno 2021 a

Milano, 23 Giugno 2021. Negli ultimi anni le abitudini alimentari degli italiani sono cambiate e possiamo dire che si sia verificato un vero e proprio cambio di rotta rispetto al secolo precedente. Sono infatti aumentati i consumatori consapevoli, che prestano attenzione a ciò che acquistano e portano in tavola, preferendo alimenti controllati e prodotti nel rispetto dell'ambiente. Non è dunque solo la qualità la discriminante: le scelte etiche delle aziende produttrici sono diventate sempre più importanti per i consumatori, che stanno dimostrando di attribuire un grande valore a chi adotta pratiche sostenibili.

Coltivazione e approvvigionamento: due variabili che fanno la differenza

Per quanto riguarda la qualità ma anche la sostenibilità del prodotto, due variabili che fanno la differenza al giorno d'oggi, a cui gli stessi consumatori hanno iniziato a prestare attenzione, sono i metodi di coltivazione(nel casodi verdure ed ortaggi) e di approvvigionamento. Proprio nell'ottica di una crescente valorizzazione delle tecniche e dei principi ecosostenibili, gli italiani preferiscono acquistare prodotti la cui raccolta non comprometta l'ambiente naturale.

Questo ci fa comprendere come i consumatori siano sempre più sensibili alle grandi tematiche della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente, al punto da essere disposti in alcuni casi a spendere anche qualcosa in più pur di acquistare un prodotto etico.

Maggiore attenzione anche per i prodotti surgelati

Il consumo di prodotti surgelati è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi decenni, perché sono pratici e permettono di risparmiare moltissimo tempo, oltre che di ridurre in modo considerevole gli sprechi alimentari. L'attenzione dei consumatori tuttavia è aumentata anche nei confronti di tali prodotti: c'è una maggior consapevolezza circa i metodi di surgelamento, che fanno una grande differenza in termini di qualità e sicurezza. Se prendiamo ad esempio le verdure, è importante che queste vengano sottoposte ad una temperatura di -18°C entro poche ore dal momento in cui vengono raccolte. Alcuni marchi garantiscono che ciò avvenga nel modo corretto, perché solo così si possono mantenere intatte le caratteristiche naturali degli alimenti. I

La sostenibilità delle materie prime: altro dettaglio importante

Un altro aspetto cui gli italiani stanno prestando sempre più attenzione nel momento in cui scelgono i prodotti da acquistare e portare in tavola è la provenienza e sostenibilità delle materie prime. È importante assicurarsi che l'alimento scelto sia stato coltivato nel rispetto dell'ambiente e in condizioni ottimali al fine di salvaguardare un ecosistema sempre più bisognoso. Ecco che allora controllare da dove proviene un prodotto e come è giunto sugli scaffali di un supermercato è diventato fondamentale per i consumatori, consapevoli del fatto che del fatto che le verdure hanno una propria stagionalità e, che esistono delle aree vocate per i diversi vegetali, che grazie alle caratteristiche pedoclimatiche permettono una coltivazione ed un raccolto ottimale.

Ormai gli italiani hanno imparato a distinguere i prodotti di qualità da quelli che non lo sono, ma anche a riconoscere i marchi che rispettano l'ambiente e compiono scelte etiche da valorizzare.

