Clima: Draghi, 'serve cooperazione Cina'

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "E' emerso con chiarezza all'ultimo G7: nei confronti di tutti i paesi, ma soprattutto quelli che violano i diritti umani, la dimensione non può che essere quella di cooperazione per risolvere i grandi problemi, per esempio il problema climatico non è affrontabile senza la Cina. Questo è il primo pezzo, perché noi siamo anche concorrenti, ovviamente dobbiamo difendere gli interessi italiani ed europei dalla concorrenza, anche leale. E poi bisogna essere franchi nel difendere i diritti umani e denunciarne le violazioni". Così il premier Mario Draghi, nella replica in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue di domani e venerdì.

