Un'estate indimenticabile con Tirrenia boom di prenotazioni, raddoppiano le corse per la Sicilia il sabato dal 31 luglio al 28 agosto

(Milano 23 giugno 2021) - Milano, 23.06.2021 – Come si dice ripartenza? Come si dice trionfo dell'italianità? Come si dice che la Sicilia è una meta amatissima dagli italiani per quest'estate della rinascita?

In una parola sola, tutto questo si dice Tirrenia, la compagnia che collega Napoli e Palermo per 365 giorni all'anno, senza sovvenzioni statali e sempre al servizio dei suoi passeggeri con il massimo di corse, il massimo dei servizi di bordo, il massimo di sicurezza, il massimo di flessibilità e il massimo di convenienza. Una vera e propria autostrada sul mare al servizio dell'Italia e della Sicilia.

Come tutte le tratte servite dalle tre compagnie del Gruppo Onorato Armatori, Moby, Tirrenia e Toremar, che stanno registrando l'80 per cento di crescita nelle prenotazioni, anche la Napoli-Palermo-Napoli è richiestissima dai turisti per l'estate della ripartenza, tanto che i sabati dal 31 luglio al 28 agosto, oltre alle tradizionali corse serali, si aggiungono anche altre corse diurne, per permettere la massima possibilità di scelta ai passeggeri sull'orario di partenza e l'organizzazione della vacanza.

Come sempre, i viaggi saranno in totale e assoluta sicurezza grazie alla presenza a bordo del care manager, un ufficiale appositamente dedicato alle tematiche della sicurezza a bordo, ai nuovissimi zainetti vaporizzatori per la sanificazione continua di cabine e spazi comuni e alla possibilità di cenare in cabina con il room service per coloro che vogliono fare tutto il viaggio solo in compagnia della propria famiglia.

E come sempre, per tutti coloro che prenotano un viaggio con Tirrenia e Moby per Sicilia, Sardegna e Corsica entro il 31 luglio c'è la possibilità di cambiare la data o "sospendere" il viaggio fino al 31 dicembre 2022 per tutte le volte che si vuole, senza il pagamento di penali.

Chi dice Sicilia, dice Tirrenia, un ponte fra Napoli e Palermo 365 giorni l'anno e senza contributi pubblici.

