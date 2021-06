23 giugno 2021 a

a

a

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Ringrazio le forze armate per la loro azione straordinaria nel mondo ma anche in Italia, dove indubbiamente sono state fondamentali per permetterci quelli che è troppo presto chiamare successi, perché occorre continuare e persistere". Così il premier Mario Draghi, nella replica in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue di domani e venerdì.