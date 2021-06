23 giugno 2021 a

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Ringrazio le nostre Forze Armate per il loro ruolo, per la loro azione straordinaria nel mondo, ma anche in Italia". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella sua replica alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo.