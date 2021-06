23 giugno 2021 a

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "E' stato detto che è stato fatto un lavoro costante e silenzioso" sul Pnrr, a questo proposito volevo segnalare che a luglio il Mit farà le prime proposte per la distribuzione di risorse per trasporti e infrastrutture, dunque le cose vanno avanti rapidamente". Così il premier Mario Draghi, nella replica in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue di domani e venerdì.