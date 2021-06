23 giugno 2021 a

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Entro giugno arriverà il disegno di legge delega su appalti e concessioni, a luglio il provvedimento sulla concorrenza. In occasione di un mio discorso in queste Aule i primi di maggio avevo detto: 'accidenti, quante cose da fare'. Bè, finora sono state fatte...". Lo rivendica il premier Mario Draghi, nella replica in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue di domani e venerdì.