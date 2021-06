Bimbo scomparso: Giani consegna Pegaso della Regione al sindaco di Palazzuolo

23 giugno 2021 a

a

a

Firenze, 23 giu. - (Adnkronos) - Il Pegaso della Regione Toscana al sindaco di Palazzuolo sul Senio, Gian Piero Philip Moschetti, per l'impegno profuso nel ritrovamento del piccolo Nicola .

"Voglio dire grazie – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani- a tutti i soccorritori che in queste ore, lottando contro il tempo, hanno consentito il ritrovamento del piccolo. Il sindaco Moschetti rappresenta la comunità che in un grande sforzo si è impegnata per contribuire a questo meraviglioso lieto fine".

La cerimonia di consegna si svolgerà domani, giovedì 24 giugno, alle ore 12, nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze