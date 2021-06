Recovery: Ricci, 'Pd sia partito velocità' (2)

23 giugno 2021 a

(Adnkronos) - "Tagliare le procedure e le tempistiche -prosegue Ricci- significa rimettere in moto davvero e subito settori importanti per la crescita e l'economia, invertire il meccanismo dei controlli – con l'autocerficazione, e controlli ex post - vuol dire combattere la corruzione, perché è proprio nell'eccesso di burocrazia che questa alligna e prospera. Si può fare, si è già fatto nei comuni durante la pandemia. Il Dl semplificazioni e le norme annunciate dal Ministro Brunetta sono un passo avanti, ma del tutto insufficienti a cogliere la sfida".

"Il Pd non solo dovrà sostenere questo sforzo ma dovrà diventarne il perno, contro la demagogia di una certa destra capace solo di proporre una pericolosa deregulation. La sinistra riformista faccia diventare la velocità la sua bandiera, per una vera rinascita dell'Italia”.