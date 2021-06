23 giugno 2021 a

Eastbourne, 23 giu. - (Adnkronos) - Camila Giorgi si qualifica ai quarti di finale del torneo Wta 500 di Eastbourne (erba, montepremi 565.530 dollari). L'azzurra, numero 75 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, supera per 6-3, 4-6, 6-2, in poco meno di due ore di partita, la statunitense Shelby Rogers, numero 47 Wta, ripescata in tabellone come lucky loser.