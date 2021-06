23 giugno 2021 a

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Per la Raggi la campagna elettorale conta più della salute dei cittadini. Mentre Roma rischia l'emergenza sanitaria per il disastro rifiuti la Sindaca continua a rifiutarsi di fare il suo dovere e pulire la città per giocare a scaricabarile con la Regione sulla pelle dei romani". Così Andrea Casu, segretario Pd Roma.