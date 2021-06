Ex Ilva: Picierno (Pd), 'magistratura non può riempire vuoto lasciato da politica'

23 giugno 2021 a

a

a

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - “La vicenda dell'ex Ilva di Taranto dimostra con forza quanto sia necessario ristabilire il primato della politica. Una sentenza del Consiglio di Stato contraddice oggi il precedente pronunciamento del Tar. Non possiamo lasciare che quel territorio e tantissime famiglie, già colpite da pesanti tragedie, siano ostaggio di questa altalena di sentenze con segno opposto. La magistratura non può e non deve riempire il vuoto lasciato dalla politica, che per troppi anni si è mostrata latitante riguardo l'ex Ilva. Per questo lancio un appello a tutte le forze progressiste oggi presenti nel Governo affinché l'esecutivo investa convintamente a Taranto su asset strategici come la transizione ecologica ed energetica, in piena sinergia con gli enti locali e con le parti sociali. Taranto diventi una componente importante del Green Deal tracciato dall'Unione Europea. Lo dobbiamo a tutte quelle famiglie cui per troppo tempo è stata sottratta la dignità e a tutte le vittime di quel territorio. E' ora che la politica torni ad assumersi le proprie responsabilità”. Così l'europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno.