Ciclismo: Tour de France, squadre escluse con due casi positivi al coronavirus

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - Le squadre saranno escluse dal Tour de France se due dei loro ciclisti risulteranno positivi al coronavirus nell'arco di sette giorni, ha confermato l'Uci prima della partenza di sabato. I test saranno effettuati in entrambi i giorni di riposo e dopo la quinta tappa, ha affermato l'Uci.

Nel 2020 il programma sanitario per il Tour ritardato dalla pandemia è stato ampiamente efficace. Nessun corridore è risultato positivo e l'unico caso positivo tra personaggi di spicco è stato il capo del Tour Christian Prudhomme, che ha dovuto lasciare la gara per una settimana. Il Tour 2021 inizia sabato con una tappa di 197,8 chilometri da Brest a Landerneau e si conclude come di consueto sugli Champs Elysees di Parigi il 18 luglio.