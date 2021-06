Tennis: Atp Eastbourne, Seppi e Sonego ai quarti

23 giugno 2021 a

Eastbourne, 23 giu. -(Adnkronos) - Andreas Seppi approda ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Eastbourne (erba, montepremi 547.265 euro). L'altoatesino, numero 95 del ranking, ripescato in tabellone come lucky loser, batte 6-2, 6-3, in appena 68 minuti di gioco, il finlandese Emil Ruusuvuori, numero 79 del ranking Atp. Avanza ai quarti anche Lorenzo Sonego: il 26enne torinese, numero 27 del mondo e terzo favorito del seeding, sconfigge l'austrliano John Millman, numero 43 Atp, per 6-4, 6-2 in un'ora e 22 minuti.