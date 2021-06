Europei: Insigne, 'non ho rimpianti, sognavo la fascia da capitano del Napoli'

23 giugno 2021 a

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Non ho rimpianti per la mia carriera: sognavo di giocare con il Napoli e indossare la fascia da Capitano, sono riuscito a fare entrambe le cose. Non sono contento ma stracontento". Lo ha detto il n.10 della Nazionale e capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, in conferenza stampa a Coverciano. "Futuro? Penso solo a giocare l'Europeo - prosegue Insigne - c'è tempo per parlare con la società. Non abbiamo affrontato le big ma perché non ci sono capitate".