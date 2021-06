Fisco: Letta, 'Tasp bandiera Pd per aiutare donne e rinnovare la società' (2)

23 giugno 2021 a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - Per la Serracchiani la proposta di legge conferma il fatto che "il Pd interviene sulla famiglia guardando ad alcune categorie, il ceto medio e soprattutto le donne. L'assegno unico è un primo intervento, fondamentale. La Tasp va nella stessa direzione, sosteniamo il lavoro femminile che è un volano per il Pil e il Paese. Il terzo pilastro è la parità salariale. Tutte queste misure vanno nella direzione di superare le diseguaglianze, solo così potremo parlare di ripresa per un Paese moderno e più europeo nei fatti".

Il responsabile Economia del Pd Antonio Misiani ha sottolineato il fatto che "il Pd vuole un sistema fiscale coerente con il modello del Pnnr, sostenibile e inclusivo. Le nostre parole d'ordine sono ceto medio, con la riduzione dell'Irpef e della pressione per il terzo scaglione; i giovani e le donne; le imprese; la transizione ecologica; la semplificazione con il Codice unico; la rivoluzione digitale del sistema fiscale".