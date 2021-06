Assocostieri, Diamante Menale nuovo presidente

23 giugno 2021 a

Roma, 23 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Si è svolta oggi, in videoconferenza, l'assemblea annuale di Assocostieri. Direttivo e associati si sono incontrati virtualmente per fare il punto sull'anno appena trascorso che segna anche la chiusura di un ciclo di grande rinnovamento e stabilizzazione per l'Associazione italiana della logistica energetica indipendente. Durante l'assemblea annuale è stato eletto il nuovo Consiglio direttivo e nominato Diamante Menale, già presidente di Energas, come nuovo presidente dell'Associazione. La continuità sarà garantita dal direttore generale, Dario Soria.

L'assemblea è stata aperta dal direttore generale della Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli, professore Marcello Minenna.

“Sono stati cinque anni importanti -ha dichiarato Marika Venturi, Presidente uscente di Assocostieri- per l'associazione ma anche a livello personale. Ci siamo trovati a dover affrontare nuove sfide economiche e sociali, in una fase costellata da significativi cambiamenti in termini di business e segnata dagli effetti drammatici della pandemia. Siamo riusciti però a giocare di squadra con il consiglio direttivo e a superare le difficoltà, grazie all'importante lavoro del direttore generale e di tutte le persone che operano per l'associazione; diventando sempre più il punto di riferimento della logistica energetica per le istituzioni. Per questo vorrei ringraziare tutti i soci per l'apporto offerto all'associazione in termini di proposte, di partecipazione e di sostegno, indispensabili alla valorizzazione del settore nell'ambito della nostra rappresentanza a livello europeo, nazionale e locale", ha continuato.

"Sono particolarmente orgoglioso del lavoro che tutti assieme siamo riusciti a svolgere in questi anni", ha sottolineato Dario Soria, direttore generale Assocostieri.

“Seppure in una fase così complicata per la vita delle persone e delle aziende nel Paese, la nostra Associazione -ha continuato- ha continuato a crescere, non solo numericamente, raddoppiando il numero degli associati e superando quota 100, ma anche e soprattutto per l'autorevolezza raggiunta nei confronti di tutti i nostri interlocutori di riferimento, raggiungendo un livello di stabilizzazione economico finanziaria che fa guardare al futuro con serenità e ottimismo. Ringrazio sentitamente, a nome dell'intera Associazione, Venturi per lo straordinario lavoro svolto, e il Consiglio Direttivo tutto, e con gioia accolgo Menale, da anni al nostro fianco nella valorizzazione del comparto”.

"Sarà per me un grande onore rappresentare le istanze e le peculiarità di tutti gli associati", ha dichiarato Diamante Menale, nuovo presidente di Assocostieri. “Il ruolo della logistica energetica è cruciale per il rilancio del Paese. In un contesto economico e sociale in costante evoluzione, la possibilità per le aziende di appoggiarsi ad un'Associazione di settore, riconosciuta dai decisori pubblici per la competenza e la serietà espressa negli anni, permette loro di poter affrontare con maggiore serenità le complessità con le quali dovranno confrontarsi. Insieme riusciremo a raggiungere sempre maggiori successi", ha concluso.