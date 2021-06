“I segreti della Reputazione Online”, esce l‘ebook di Andrea Baggio, CEO di ReputationUP

24 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Treviso, 24 Giugno 2021. L'Online Reputation Management ha risollevato le sorti del 32% di aziende con crisi reputazionali. Ad approfondire il tema, svelando i segreti della reputazione online in un ebook, il CEO di ReputationUP, Andrea Baggio

L'ebook “I segreti della Reputazione Online” è una lettura agile per chi voglia conoscere i meccanismi che regolano l'intricato mondo della reputazione online.

“Tutto quello che è online appartiene ad un ambito relativamente nuovo e in continua ridefinizione, che per ovvie ragioni risponde ai veloci cambiamenti che riguardano il web. Si stima che il 32% delleaziende abbia incrementato la propria produttività grazie ad una strategia di Online ReputationManagement dopo un calo di immagine improvviso. È un dato che fa riflettere sull'importanza strategica di questo settore”, spiega

In quattro capitoli, il “concetto circolare” di reputazione online, viene analizzato in ogni suo aspetto: dapprima con una definizione, poi passando per il Diritto all'Oblio e il suo esercizio nei limiti delle tutele legali, per poi concludere con le crisi reputazionali, cosa sono e come evitarle.

Il libro si chiude con un'intervista ad Andrea Baggio molto dettagliata e personale, in cui si ripercorre tutto il suo percorso imprenditoriale fino alla fondazione di ReputationUP.

Tra aneddoti autobiografici e spiegazioni tecniche sul funzionamento dei tool e dei servizi offerti dall'azienda, la voce di Baggio si mescola e si confonde con quella dei suoi collaboratori, un team di esperti specializzati nella gestione della reputazione online e Diritto all'Oblio.

La squadra, dislocata in 3 Paesi (Italia, Spagna e Colombia) e due continenti, è espressione della realtà aperta e multiculturale che ReputationUP vuole incarnare.

Tutti i ricavati dalla vendita dell'ebook saranno devoluti a Protection4Kids, l'ONG fondata da Andrea Baggio e dal suo amico e socio Juan Ricardo Palacio che si occupa di contrastare i crimini online e la tratta di minori.

