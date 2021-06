EOS & Partners, Global Advisor di Lorenzi srl nell'operazione di M&A con Bravo Capital Partners

24 giugno 2021 a

Lorenzo Lorenzi rafforza il capitale di Lorenzi S.r.l. con l'ingresso di Bravo Capital Partners

Padova, 24 giugno 2021 – Lorenzo Lorenzi annuncia l'ingresso nel capitale di Lorenzi S.r.l. da parte di Bravo Capital Partners (“Bravo”). Lorenzo Lorenzi rimarrà socio della Società e ricoprirà la carica di Amministratore Delegato.

Lorenzi S.r.l., con sede a Padova, è una società leader nella fornitura di microfibra con il marchio Lyliane per pelletteria e calzatura ed ha come clienti i più noti brand internazionali del lusso e della calzatura tecnica.

L'ingresso del nuovo azionista è volto a supportare Lorenzo Lorenzi in un piano di crescita ambizioso sia per via organica che tramite acquisizione di altre realtà industriali coerenti con il progetto.

Bravo è stata assistita dallo Studio Pedersoli (Legale), Russo De Rosa (Fiscale), Lincoln International (Debt Advisor), Deloitte (Contabile), Leoni Corporate Advisors (Business), ERM (Ambientale) e dallo Studio Milano Notai (Notariato).

Lorenzo Lorenzi è stato assistito da EOS & Partners (Global M&A Advisor, presente con la propria Legal Unit), da Franco Castro, Giorgia Nichele [Inhouse Legal Counsel] e dallo Studio Avvecomm (Legale).

Banco BPM e BPER Banca hanno finanziato l'operazione con l'assistenza dello Studio Dentons (Legale).