Bimbo ritrovato: è tornato a casa, ora partono indagini procura e assistenti sociali/ Adnkronos (3)

(Adnkronos) - Non avendo nemmeno due anni, il bimbo poteva essere lasciato a dormire nel letto matrimoniale da solo in casa mentre papà e mamma lavoravano nelle vicine stalle? A questa domanda cercheranno di rispondere le indagini dirette dal pm Monferini e fondamentale saranno le risposte che forniranno i genitori.

Secondo quanto ha finora riferito Leonardo Tanturli, Nicola lunedì 21 giugno si è addormentato verso le 18 in braccio alla mamma che lo teneva nel marsupio; poi Giuseppina ha portato il piccolo in casa adagiandolo sul letto matrimoniale, probabilmente senza toglierli i sandali. "Pensavamo che potesse svegliarsi, ma non avendo fatto il pisolino ci stava che potesse dormire fino al mattino dopo", ha raccontato il padre.

La mamma è uscita di casa alle 19.30 per andare nella stalla, il padre è rientrato alle 21.30 dall'orto e ha messo l'altro figlio Giulio nel lettino. "Non ho fatto caso se Nicola fosse nel nostro letto", ha detto sempre Leonardo. Intorno alle 22 la coppia di agricoltori ha iniziato a mungere le capre, operazione durata fino mezzanotte, quando sono rientrati in casa e hanno visto che Nicola non c'era. E' iniziata così la ricerca del piccolo sparito. Ma solo dopo quasi nove ore, alle 8.30, hanno dato l'allarme, telefonando ai vigili del fuoco. "Abbiamo sbagliato a non chiamare subito i soccorsi", ha ammesso il padre. Una giustificazione tardiva che potrebbe costare ai genitori un'incolpazione da parte della autorità giudiziaria, quella, appunto, di abbandono di minore.