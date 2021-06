Recovery: Meloni incontra Gentiloni, 'preoccupati se dal 2023 torna Patto Stabilità'

24 giugno 2021 a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo incontrato il commissario Gentiloni per porre alcune questioni soprattutto legate al rapporto tra la Commissione europea e le sfide che attendono l'Italia. Noi continuiamo a essere un po' preoccupati per lo sviluppo del Recovery fund, che pure abbiamo sostenuto, soprattutto per la parte di prestiti che l'Italia dovrà affrontare nel caso in cui nel 2023 dovesse tornare operativo il Patto di Stabilità, perchè con le attuali regole la nostra ripresa economica sarebbe molto distante". Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia e dei Conservatori e riformisti europei, in un'intervista rilasciata a Bruxelles a 'Studio aperto'.