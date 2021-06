Roma: Cirinnà, 'io vicesindaco? Sono formica a disposizione del formicaio'

24 giugno 2021 a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - “La vittoria a mani basse di Gualtieri era certamente prevedibile soprattutto per la credibilità della sua candidatura. Io vice Sindaco di Roma? Sono una formica e come per tutte le nostre formiche la nostra forza sta nella moltitudine del formicaio". Così la senatrice Pd, Monica Cirinnà, a Nsl radio.

"Quindi Monica Cirinnà è a disposizione del suo formicaio nei limiti in cui le sue formiche glielo chiedano. Credo di essere già in questo momento in una posizione importante sono una dirigente nazionale del partito, Letta mi ha assegnato nuovamente la responsabilità sui diritti che è enorme soprattutto in questo momento. Ovviamente farò la campagna elettorale per Roberto Gualtieri panza a terra come si dice in romanesco. Chi vivrà vedrà. Mi sembra presto per fare la giunta, da brava formica porterò i miei chicchi di grano”.