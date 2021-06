24 giugno 2021 a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Un mio ruolo nella Roma? Io non ho parlato con nessuno e non ci sarà nessun ruolo". Lo ha detto Francesco Totti, ambassador di Milano-Cortina 2026 al Salone d'Onore del Coni sulla Roma. Speri in una telefonata? "No, il telefono è spento", ha aggiunto ironico Totti.