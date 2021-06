Patuanelli: "Una sana alimentazione non significa mettere un pallino verde"

24 giugno 2021 a

Caserta, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "I consumatori hanno diritto di sapere quello che mangiano e non devono essere condizionati nelle loro scelte. Per noi l'etichettatura significa la distruzione di uno dei patrimoni dell'umanità". Così Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, in occasione del convegno 'I 40 anni del Consorzio di tutela-storia e futuro della mozzarella di bufala campana dop'.

"Una sana alimentazione - ha chiarito - non significa mettere un pallino verde a un cibo, ma significa comporre la propria dieta e su questo non retrocederemo neanche di un centimetro in Europa".

"Ogni giorno di più vedo - ha fatto notare - che il dibattito in Europa si sta avvicinando a quello che pensiamo".

"Con la nuova Pac abbiamo perso un'occasione perché gli strumenti di flessibilità non sono sufficienti e perché non si è compreso fino in fondo che l'obiettivo del settore primario è quello di produrre beni alimentari; certo che la componente ambientale è importante ma non può essere il centro della politica comune".