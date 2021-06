Caputo (Campania): "Rilanciare qualità nostre produzioni in Europa"

24 giugno 2021 a

Caserta, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Siamo i tutori della dieta mediterranea che è benefica per la salute umana. Dobbiamo rilanciare la qualità delle nostre produzioni con disciplinari sempre più ferrei anche in Europa". A dirlo Nicola Caputo, assessore all'Agricoltura della Regione Campania, in occasione del convegno 'I 40 anni del Consorzio di tutela-storia e futuro della mozzarella di bufala campana dop'. "Stiamo cercando - ha aggiunto - di caratterizzare una dieta campana che si è fatta apprezzare a tutto il mondo".