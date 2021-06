Turismo: Serracchiani, 'da Garavaglia brutto segnale su parità di genere'

24 giugno 2021 a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Il ministro del Turismo Garavaglia non riesce a trovare nemmeno una donna che possa far parte dei dieci componenti della Commissione che lo aiuterà nella valutazione del Pnrr. La parità di genere evidentemente non è in cima alle sue preoccupazioni. Ma soprattutto è un brutto segnale per una fase così delicata in cui stiamo costruendo l'Italia di domani". Così Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera.