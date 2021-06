Scuola: Flc Cgil, inaccettabili minacce politica a liceo di Sassuolo, intervenga Bianchi (2)

24 giugno 2021 a

(Adnkronos) - “Come abbiamo detto in altre occasioni- chiosano le tre organizzazioni- la scuola non può essere luogo di contesa e di speculazione politica. E quando lo diventa, come in questo caso, ci troviamo davanti a un gran brutto segnale di pericolo per la libertà e la democrazia. Ci sembra evidente che la Lega stia utilizzando questo episodio, costruito sul nulla, per finalità puramente politiche: l'intervento contestato, infatti, ha visto l'utilizzo di slide e filmati pubblicati e messi a disposizione degli studenti, accessibili quindi anche alle famiglie e agli altri docenti".

"Si tratta quindi di una montatura - commentano - che usa la scuola per finalità politiche. Serve onestà intellettuale nell'affrontare temi di grande sensibilità e impatto civile e sociale. Per questo ci aspettiamo una decisa smentita dai diretti interessati oltre che un intervento del ministro, che solleciti un passo indietro, come segnale di attenzione e di maturità politica. Ciò rappresenterebbe anche un contributo importante alla serenità di chi vuol continuare ad esercitare il proprio ruolo con la libertà che la Costituzione garantisce”.

“Per quanto ci riguarda invece – concludono i sindacalisti- esprimiamo la nostra solidarietà, vicinanza e sostegno all'insegnante e a tutto il personale della scuola per l'attacco strumentale ricevuto”.