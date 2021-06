La storia di Saladini, da operatore call center a fondatore di MeglioQuesto

24 giugno 2021 a

Roma, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - “MeglioQuesto nasce da una mia idea e dalla mia esperienza, perché a 19 anni facevo l'operatore telefonico in un call center, poi sono cresciuto all'interno di quell'azienda arrivando a fare il manager dove gestivo circa 2000 persone, ma mi stava stretto quel ruolo. Ho deciso così di fondare la mia azienda e di passare a fare l'imprenditore; fondo così nel 2011 la società”. Lo dice in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia Felice Saladini, amministratore delegato di MeglioQuesto spa.

“MeglioQuesto - racconta - è un operatore italiano attivo nel settore della customer experience, siamo specializzati in customer acquisition e customer management. In sintesi ci occupiamo di vendita e della gestione e assistenza del cliente. Lo facciamo attraverso tre canali integrati fra di loro: il canale voce, il canale human e il canale digital”.

“Questo - sottolinea Saladini - vogliamo continuare a fare e siamo convinti che attraverso la digitalizzazione possiamo assolutamente prendere un volano di sviluppo importante”.

“Negli ultimi cinque anni siamo cresciuti attraverso la crescita interna continuando a coinvolgere clienti, committenti e partnership importanti nel settore delle industrie delle telco, delle multiutility, del finanziario e dell'assicurativo. Questo vogliamo a fare allargando i nostri orizzonti a tutto quello che è il mondo dell'ecommerce, dell'alta moda, del lusso e tutto quello che è il tema finanziario-assicurativo dove ancora c'è un grande mercato”.

“Il mio consiglio per i giovani - spiega - è quello di non arrendersi mai, credere nei propri sogni e lottare sempre per i propri obiettivi. Non mi sento ancora arrivato, anzi questo è un punto di partenza su cui voglio basare la mia crescita. Ed questo quello che consiglio ai giovani: perché si può fare”.

