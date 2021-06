24 giugno 2021 a

a

a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "A Conte avevamo detto di prendere lo statuto e di farlo evolvere, di partire dal nostro statuto. Lui invece ha preso due avvocati e ha scritto un'altra cosa. Me lo ha dato e mi ha detto di non farlo leggere a nessuno. Io l'ho letto e tante cose non andavano". Lo ha detto, a quanto apprende l'Adnkronos, Beppe Grillo incontrando i parlamentari M5S.