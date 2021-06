Recovery: Fedriga, 'Regioni sono gangli sistema nervoso Paese'

24 giugno 2021 a

Rpoma, 24 giu. (Adnkronos) - E' necessaria "un'accelerazione culturale. Così come oggi nessuno mette in dubbio che le forze politiche e il Parlamento rappresentino lo scheletro ed i muscoli della nostra democrazia, è ora che ci si convinca che le Regioni sono di fatto i gangli del sistema nervoso del nostro Paese, in grado di trasferire le indicazioni “al” e “dal” centro, ma soprattutto di trasmettere impulsi e sensazioni “dalla” e “alla” periferia". Lo ha detto il Presidente Fedriga al Quirinale in occasione delle celebrazioni per i 40 anni dall'istituzione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

"Anche per questo motivo - nel documento che le consegnammo il 4 agosto scorso - auspicavamo una nuova stagione politica in cui l'esercizio dell'attività legislativa fosse informato a logiche di intensa complementarità fra centro e periferia. E per questo restiamo convinti - rispettosamente, ma fermamente – che il pluralismo istituzionale non rappresenti mai un ostacolo, ma sia invece un'opportunità, un arricchimento – direi quasi una speranza - per la nostra Repubblica. Su queste basi e con gli intenti testé ribaditi - ha ricordato - la Conferenza ha manifestato la propria richiesta per essere istituzionalizzata".