Basket: Nba, Carlisle torna ad allenare gli Indiana Pacers

Indianapolis, 24 giu. -(Adnkronos) - È durato poco il periodo da disoccupato di Rick Carlisle. Abbandonati i Mavericks, allenati per 13 stagioni, l'ex allenatore di Dallas ha scelto il ritorno in Indiana, su quella panchina dei Pacers già di sua proprietà per quattro annate, dal 2003 fino al 2007, dove ha ottenuto 181 vittorie a fronte di 147 sconfitte in stagione regolare e dove ha disputato tre edizioni dei playoff, garantendosi anche qui un record positivo (18-17 su 35 gare allenate) e un viaggio in finale di conference nel 2004. "I Pacers sono una squadra di giocatori di talento e altruisti. Mosse di mercato da qui al via della stagione sono sempre possibili, ma sia Kevin Pritchard [il GM della squadra, ndr] che il sottoscritto siamo convinti che questo roster, sano, possa già fare molto bene e non vediamo l'ora di dimostrarlo", le prime parole di Carlisle da capo allenatore dei Pacers.