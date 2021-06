Lombardia: in 2020 Consiglio regionale approva 27 leggi (2)

24 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Le attività dell'aula consiliare hanno registrato nel corso del 2020 32 sedute (lo stesso numero del 2019): 27 le leggi approvate (erano state 26 nel 2019), di cui 17 di iniziativa della giunta, 8 di iniziativa consiliare e 1 di iniziativa mista. Per quanto riguarda le leggi, il loro numero non ne descrive immediatamente la qualità. Ma, in un anno particolare come il 2020, è rilevante che tra le 815 deliberazioni dell'Assemblea, vi siano anche molte leggi, tra le quali (dato in crescita) diverse nate in Consiglio o comunque significativamente emendate dai consiglieri. Da notare anche la mole degli atti di sindacato ispettivo trattati: 37 interpellanze, 379 interrogazioni e 76 interrogazioni a risposta immediata.

“E' importante sottolineare come, in un periodo particolarmente difficile ed inedito, il Consiglio regionale e il suo Ufficio di Presidenza ha deciso di fare continuare le attività – ha dichiarato Giovanni Malanchini- tanti i provvedimenti importanti approvati per la vita dei lombardi che in quei momenti si trovavano in condizioni difficili. E' stato un segnale forte, che andava nella direzione di voler guardare tutti insieme avanti, in quel periodo difficile, con rinnovata speranza”.

Proprio al fine di raggiungere questi obiettivi, nel corso del 2020 sono state presidiate e via via modificate le condizioni in base alle quali poter proseguire l'attività. In una prima fase, per esempio, il Consiglio regionale si era riunito nell'Auditorium Gaber, i cui spazi consentono un adeguato distanziamento fisico, per poi tornare in aula consiliare una volta realizzati i pannelli in plexiglass che separano i banchi dei consiglieri.