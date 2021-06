Lombardia: in 2020 Consiglio regionale approva 27 leggi (3)

24 giugno 2021 a

(Adnkronos) - “Grazie all'impegno delle strutture è stato possibile garantire la continuità delle istituzioni democratiche e l'operatività del Consiglio regionale sempre in piena sicurezza – ha dichiarato Maccarini – in modo da affrontare le numerose, delicate ed urgenti esigenze che la pandemia creava nei territori e di cui i cittadini reclamavano risposte. Per fare ciò gli uffici si sono avvalsi di strumenti tecnologici ed innovativi che hanno permesso il lavoro da remoto, l'integrità delle funzioni legislative, con una forte spinta verso la digitalizzazione, la formazione di nuove competenze”.

Anche le Commissioni (le cui riunioni ora sono tutte trasmesse in diretta streaming) hanno tenuto il passo di un'attività caratterizzata da esigenze nuove. In totale sono stati 187 gli atti approvati dalle Commissioni permanenti, con un aumento di riunioni e di audizioni soprattutto nei settori della sanità e delle attività produttive. "Il Consiglio regionale non si è fermato ma soprattutto ha confermato un alto rendimento qualitativo e un'alta qualità del prodotto legislativo che viene elaborato dalle strutture e dall'Aula. Questo è un ottimo segnale che testimonia ancora una volta, che la nostra Regione è pronta ad avere maggiori competenze", ha sottolineato Mauro Piazza, presidente della Commissione Autonomia

Marco Degli Angeli, presidente del Comitato paritetico di controllo e valutazione, ha spiegato che, “nonostante le difficoltà dell'anno causate dalla pandemia, il Comitato è riuscito comunque a dare continuità alle attività di controllo e valutazione. Inoltre, sono state completate tutte le missioni valutative importanti che hanno offerto riflessioni e osservazioni fondamentali per il miglioramento dell'attività legislativa del Consiglio regionale. Legiferare, indirizzare, controllare e valutare sono fasi di un circolo virtuoso nel quale obiettivi, funzioni e strumenti si intrecciano, con lo scopo di rappresentare gli interessi dei cittadini e rispondere con efficacia ai loro bisogni”.