Giustizia: Pisapia, 'momento magico per riforme, ora o mai più'

24 giugno 2021 a

a

a

Milano, 24 giu. (Adnkronos) - "Le riforme della giustizia o le facciamo ora o non le facciamo più. Dobbiamo iniziare a ragionare e fare tutto il possibile insieme perché le riforme - finora sempre limitate - si facciano, altrimenti quelle risorse europee ingenti, inaspettate, non arriveranno nel nostro Paese". A parlare è Giuliano Pisapia, europarlamentare, avvocato ed ex sindaco di Milano, ospite del convegno 'Da Tangentopoli al Sistema' che si è tenuto a Milano.

Per Pisapia occorre "accelerare i tempi della giustizia" e intervenire sulla custodia cautelare, perché c'è un "livello incredibile della carcerazione preventiva rispetto a tutti gli altri Paesi europei". Impegnato al Parlamento europeo nelle battaglie di giustizia, "ho un rapporto molto duro con l'Egitto e la Turchia, noi giustamente critichiamo e ci arrabbiamo per le persone che sono detenute ingiustamente in situazioni disumane, ma ci dimentichiamo che il 30% dei detenuti sono presunti innocenti", aggiunge.

"Questo è un momento magico per fare le riforme, le riforme non le fanno i magistrati che anzi le boicottonano - non vorrei generalizzare -, le riforme la fa la politica, il governo, io dico - forse sono troppo ottimista - ma quando dico 'ora o mai' lo dico perché ne sono profondamente convinto e percepisco ", conclude Pisapia.