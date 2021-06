Volontariato: in Lombardia 14 mln per sostenere terzo settore (2)

24 giugno 2021 a





(Adnkronos) - Nella sola Lombardia sono oltre 55mila gli enti di Terzo settore (il 16% a livello nazionale), una risorsa essenziale per il nostro territorio che impiega e dà lavoro a circa 250mila persone a cui si aggiungono migliaia di volontari. Tenere in vita questa rete sociale è fondamentale. Dalle richieste pervenute tramite il bando Lets Go! emerge una fotografia del bisogno reale: oltre il 60% delle richieste per servizi alla persona, di cui il 40% riguarda servizi per l'infanzia e poi disabilità e anziani.

Dai dati raccolti da Fondazione Cariplo e dalle rielaborazioni effettuate in collaborazione con Istat, emerge che il Terzo settore lombardo in valore assoluto, ha subìto una perdita complessiva stimabile in circa 1 miliardo di euro.

“L'attuale contesto socioeconomico del nostro Paese – ha detto l'assessore Alessandra Locatelli - è profondamente mutato rispetto al passato' e oggi più che mai la sinergia tra istituzioni e Terzo settore è fondamentale per rispondere in modo adeguato a quelli che sono i bisogni dei cittadini lombardi. Attraverso questo bando Regione Lombardia intende sostenere concretamente il mondo del Terzo settore, offrendo il proprio supporto a enti e associazioni colpiti dalla grave emergenza sanitaria e che svolgono un ruolo prezioso per il nostro territorio lombardo. Oggi più che mai dobbiamo lavorare insieme per fornire risposte efficaci ai nostri cittadini e per farlo abbiamo imparato in questi duri mesi che dobbiamo collaborare con le preziose realtà del Terzo Settore, che da sempre offrono contributo e sostegno anche alle persone più fragili e che soprattutto nei mesi più duri della pandemia hanno lavorato al servizio delle nostre comunità, dando ulteriore prova di essere speciali collanti per il benessere sociale”.