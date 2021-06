25 giugno 2021 a

Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "Le idee di Conte sul M5S non mi sono ancora chiare e non capisco perché questo fantomatico Statuto sia stato tenuto segreto in questi mesi. Ma non è con uno Statuto che si fa un movimento. Mi sembra più un 'organizzazione sul modello dei partiti del Novecento più che un movimento". Così Davide Casaleggio a Radio Capital.