OSS. EUROBET: Euro2020, Italia sicura del passaggio del turno

(Roma 25 giugno 2021) - Roma 25 giugno 2021 – Archiviata la fase a gironi dell'Europeo comincia ora la fase finale in cui non è più possibile sbagliare. Sono diverse le nazionali che si sono concesse qualche passo falso con Italia, Belgio e Olanda uniche squadre sempre vincenti e l'Italia l'unica a non aver subito neanche un gol.

Gli scontri diretti sono impietosi e richiedono tutta l'attenzione di allenatori e giocatori anche quando il risultato sembra scontato.

E' il caso della partita della nostra nazionale per cui, secondo i dati raccolti dall'Osservatorio Eurobet (

Ma ora che ha preso forma il tabellone con le qualificate dei diversi gironi, tutti gli appassionati si sfidano a prevedere il prosieguo del cammino azzurro, auspicando un ritorno azzurro a Wembley per semifinali e finali. La sfida che nell'immediato più interessa l'Italia è quindi quella tra Portogallo e Francia perché la vincente affronterà Italia o Austria il 2 giugno per l'accesso alle semifinali. Nonostante la prima posizione di Cristiano Ronaldo nella classifica marcatori di questo europeo, già 5 reti, la squadra favorita per i tifosi è il Belgio con ben il 93% delle preferenze.

Nelle altre sfide sembra facile, ma le sorprese sono frequenti, il pronostico a favore dell'Olanda contro la Repubblica Ceca e della Francia contro la Svizzera, entrambe con il 99% dei consensi. Anche la Danimarca vanta un bel 97% contro il Galles mentre la Svezia arriva al 79% nella sfida contro l'Ucraina.

La partita più equilibrata, almeno nelle attese, sarà Inghilterra Germania con gli inglesi preferiti dal 57% dei tifosi, probabilmente memori del fatto che i tedeschi sono andati vicinissimi ad una clamorosa eliminazione per mano dell'Ungheria già nella fase a gironi.

La sfida tra Spagna e Croazia che realisticamente dovrebbe decidere l'avversaria della Francia vede gli spagnoli favoriti con il 65%, i 5 gol segnati nell'ultima partita potrebbero aver fatto recuperare fiducia agli iberici.

Con la ripresa delle partite, infine, riprende anche l'iniziativa Eurobet Quiz Europei, gratuita per chi è registrato sul sito

