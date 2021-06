Motomondiale: Gp d'Olanda, Vinales il più veloce nelle libere

25 giugno 2021 a

Roma, 25 giu. (Adnkronos) - Dopo l'ultimo posto in Germania, Maverick Vinales cerca il riscatto sul circuito di Assen (Olanda). Il pilota Yamaha chiude davanti a tutti la prima sessione di prove libere, girando in 1'33"072. Alle sue spalle la Honda di Pol Espargaro (+0.111) e la Suzuki di Alex Rins (+0.429). Quarto tempo per il leader del Mondiale Fabio Quartararo (Yamaha) a +0.561, quinta la Ducati di Johann Zarco a +0.815, sesto Danilo Petrucci (Ktm) a +0.857. La top ten prosegue con Aleix Espargaro, Nakagami, Marc Marquez e Savadori.