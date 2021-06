F1: Red Bull, Dan Fallows all'addio, sarà il direttore tecnico dell'Aston Martin

25 giugno 2021 a

Roma, 25 giu. (Adnkronos) - La Red Bull ha annunciato il passaggio di Dan Fallows ad Aston Martin: "possiamo confermare che il nostro capo dell'aerodinamica, Dan Fallows, si unirà ad Aston Martin come direttore tecnico e vorremmo cogliere l'occasione per ringraziarlo per la sua dedizione e i risultati ottenuti durante i suo 15 anni di carriera con il team Red Bull", si legge in un comunicato.

"Dan è entrato a far parte della Red Bull Racing nel 2006 come Team Leader nel nostro dipartimento di aerodinamica, aiutando il Team a conquistare i suoi primi podi, vittorie e titoli mondiali - prosegue il comunicato -. Nel 2014 Dan è stato promosso a capo dell'aerodinamica, contribuendo a plasmare i progressi del Team nell'era ibrida della Formula 1 e la sua ascesa verso una rinnovata competitività"

Il Ceo e Team Principal della Red Bull, Christian Horner, commenta il prossimo passo di Fallows: "Inutile dire che ci mancherà perché ha svolto un ruolo importante durante il suo periodo alla Red Bull Racing e correi ringraziarlo per il suo contributo - specificando che - Dan non se ne andrà fino alla conclusione del suo contratto e rimane completamente concentrato sulla costruzione dell'inizio positivo che abbiamo fatto per la stagione 2021.