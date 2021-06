Ungheria: Boldrini, 'vorrei anche Montecitorio con colori arcobaleno'

25 giugno 2021 a

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - “E' come se avessimo due Unioni Europee con valori e linguaggi opposti. Una è l'Unione di Bruxelles, Berlino, Roma, Parigi, Madrid. L'altra di Budapest o Varsavia. L'Unione della Polonia con la sua legge sull'aborto e con le zone LGBT free. E quella del Parlamento UE che le condanna. L'Unione di Orban con la legge omofoba". Così la deputata del Pd Laura Boldrini in occasione di un'interpellanza al Governo, presentata con Lia Quartapelle e Debora Serracchiani, sulla situazione della Polonia, attenzionata dal Comitato per i diritti umani nel mondo, presieduto dalla stessa Boldrini.

"E quella di Von der Leyen che, giustamente, la definisce vergognosa, oppure quella degli stadi di calcio e degli edifici pubblici tedeschi illuminati con i colori dell'arcobaleno. Perché un segnale bisogna darlo. Sono gli stessi colori che campeggiano ora anche davanti al Parlamento UE e che vorrei campeggiassero anche davanti a Montecitorio”.