Covid: Fontana, 'carenza vaccini, a rischio le nuove prenotazioni'

Milano, 25 giu. (Adnkronos) - "Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto dei messaggi non molto positivi, nel mese di luglio verrà ridotto in maniera abbastanza consistente il numero dei vaccini che ci deve essere trasferito, fatto questo che ci impedirà di concludere secondo quelle che erano le nostre previsioni. Rischiamo, poi, di dover sospendere le ulteriori prenotazioni". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo, questa mattina, in videocollegamento, all'Assemblea regionale dell'Anci.

"Questo - ha aggiunto - non ci voleva, noi speravamo e abbiamo anzi chiesto di riceverne di più, per concludere prima. Siamo arrivati a inoculare 120mila somministrazioni al giorno, ma saremmo potuti arrivare anche a 150-160mila. Ora quindi ci vediamo costretti a dover rallentare, quando con la presenza di varianti gli esperti suggeriscono invece la necessità di accelerare con le somministrazioni. Speriamo che arrivino presto notizie rassicuranti", ha detto ancora, ringraziando i sindaci per "il contributo ricevuto in quest'ultimo anno".