Asset Allocation e portafoglio ETF o fondi perfetto, il video della conferenza dedicata

(Milano, 25 giugno 2021) - Puntare su un portafoglio di ETF o di fondi? Quanto azionario avere? Puntare sui megatrend e sui “titoli del futuro”? ESG è veramente bello oltre che buono? L'obbligazionario oggi è da rottamare?

Che rendimenti attendersi per il futuro? I portafogli “pigri” o lazy sono il futuro?

Al tema dell'asset allocation il team di

Questi i temi trattati cercando di rispondere alle domande più scottanti e alcune senza tempo:

1. Quante azioni avere in portafoglio? Le obbligazioni sono oggi da rottamare?

2. Le azioni sono diventate troppo care e siamo in bolla?

3. Quanto investire? Ho molta liquidità in caso di imprevisti. Esagero?

4. I portafogli pigri sono la migliore soluzione o è meglio puntare sul trading veloce?

5. Come è formato il miglior portafoglio per ottenere i migliori rendimenti?

6. Fondi o ETF, cosa è meglio?

7. Meglio Value o Growth in portafoglio?

8. Le small cap sono pericolose?

9. Come capire se ricevete una consulenza finanziaria imparziale e regolare

e perché in Italia il gioco è "sporco"?

10. Diversificare perché? E dei megatrend cosa ne pensate?

“Ogni tanto si diffonde fra gli investitori dopo periodi di forti rialzi l'idea che investire sia una cosa facile e basta acquistare azioni anche a qualsiasi prezzo e/o secondo vari cocktail pre-definiti per diventare ricchi – ha spiegato Salvatore Gaziano, responsabile strategie d'investimento di SoldiExpert SCF e

L'Asset Allocation, ossia la creazione di portafogli diversificati, è la decisione più importante per un investitore e rappresenta il principale fattore di rischio e di rendimento del suo portafoglio.

Anthony Robbins ha detto: “

E molti sono gli elementi da prendere in considerazione per non farsi “portare a spasso” da chi vende troppo spesso ai risparmiatori italiani delle bellissime suggestioni molto marketing oriented ma con pochissimo contenuto intrinseco o valore aggiunto e spesso invece tanti costi.

Troppe fregature e pacchi sono stati rifilati in questi anni in modo scorretto e opaco da banche e reti e questo ha lasciato il segno sul sistema del risparmio italiano caratterizzato anche da costi caricati ai risparmiatori fra i più alti in Europa.

Nella conferenza organizzata da SoldiExpert SCF - A.A.A. Advanced Asset Allocation Strategy – si è parlato di questo e di come è importante ricevere consigli non basati sul sistema delle provvigioni ma

Un'occasione importante il webinar ora disponibile all'indirizzo

CHI È SOLDIEXPERT SCF

Fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi, SoldiExpert SCF è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendente a livello nazionale. Iscritta all'Albo OCF SoldiExpert SCF è una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente (e anche sul fronte in-formativo sul proprio blog, su YouTube e sul proprio canale podcast, RadioBorsa) ha scelto di essere coerente con questa missione. Vanta una clientela presente in tutta Italia e assiste risparmiatori e investitori con patrimoni di ogni tipo (da famiglie private, imprenditori e manager a gestioni patrimoniali per conto di banche nazionali) ed è in grado grazie al proprio Ufficio Studi e all'esperienza accumulata di fornire consulenza patrimoniale per ogni esigenza (una tantum, continuativa) e obiettivo (portafogli d'investimento, consulenza gestioni patrimoniali, analisi finanziaria e portafogli self-service, check up portafogli, previdenza e pianificazione patrimoniale e successioni).

Salvatore Gaziano

Roberta Rossi

