Imprese: Massetti (Confartigianato), 'una vergogna fallire per 1 centesimo'

Milano, 25 giu. (Adnkronos) - ''E' una vergogna, si rasenta il ridicolo. In questo paese si rischia di fallire per un centesimo di debito''. Così Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia interviene sulla denuncia dell'impresa che non può partecipare a bandi , appalti e gare perchè ha il durc irregolare per 1 centesimo. ''E' una delle tante cose che ci fanno vergognare della nostra burocrazia -dice all'Adnkronos- come imprenditori si è messi in condizione di non lavorare per un centesimo, ci si rende conto? Non stiamo parlando di milioni. E non si capisce cosa ci voglia a rimuovere queste situazioni''.